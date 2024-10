Plus Mülheim-Kärlich Andernach bleibt Mülheims Lieblingsgegner – Nach 8:1 in Vorsaison siegt SG 2000 diesmal 7:0 Von Matthias Schlenger i Kommt ein Martin Jacobs geflogen: Mülheim-Kärlichs Angreifer eröffnete die zweite Halbzeit mit dem 4:0. Diese artistische, von Andernachs Schlussmann Luca Jordi Bolz beobachtete Szene, blieb ohne Erfolg. Foto: René Weiss Wer im Vorfeld von einer kleinen Ergebnisdelle bei Fußball-Rheinlandligist SG2000 Mülheim-Kärlich sprach, kann diesen Gedanken beiseitelegen: Beim 7:0 (3:0)-Erfolg im Derby über die SG 99 Andernach überzeugten die Gastgeber auf ganzer Linie. Lesezeit: 2 Minuten

Der Katzenjammer auf Andernacher Seite hielt sich derweil in Grenzen – denn man hat mit solchen Niederlagen Erfahrung, vor Jahresfrist verloren sie an selber Stelle 1:8. „Der Gegner war gnadenlos, hat aber einfach eine gute Mannschaft“, erkannte Andernachs Trainer Kim Kossmann an. Gründe für diese deutliche Niederlage? Sicherlich auch, dass ...