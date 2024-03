Plus Heimersheim Ahrweiler verliert spät Topduell und Porca – Ungeschicklichkeiten in der Schlussphase Von Matthias Schlenger i Nach hartem Kampf und dramatischem Spiel hat sich der Ahrweiler BC (rechts Alexandros Liontos) dem Tabellenführer SG Schneifel (weiße Trikots) am Ende noch mit 3:4 geschlagen geben müssen. Zusätzlich zur Niederlage schmerzt den ABC noch die Rote Karte gegen Stürmer Almir Porca (87.). Foto: Vollrath Erneut haben die Zuschauer beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC ein echtes Spektakel zu sehen bekommen. Vier Tage nach dem 5:3-Pokalsieg nach Verlängerung gegen den SV Wittlich hatte der ABC nun im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Schneifel aber nicht das bessere Ende für sich. Der Spitzenreiter aus Schneifel baute seine Tabellenführung durch einen 4:3 (1:1)-Erfolg weiter aus. Lesezeit: 2 Minuten

Neben der Niederlage haben die Gastgeber die Rote Karte gegen Stürmer Almir Porca zu beklagen nach einer Tätlichkeit (87.). „Ein gerechtes Ergebnis“, befand ABC-Trainer Julian Feit, „weil wir es uns in den letzten zehn Minuten selbst verbockt haben.“ Eigene Ungeschicklichkeiten in zu hoher Zahl führten zur zweiten Niederlage der Saison. So ...