Ahrweiler empfängt Trier-Tarforst: Apollinarisstadion erstrahlt erstmals im Flutlichtglanz

Beim 1:4 gegen den FV Hunsrückhöhe (weiße Trikots) hat der ABC (in Rot) zum ersten Mal nach vier Jahren wieder im Apollinarisstadion spielen können. Am Samstag gegen den FSV Trier-Tarforst tritt er wieder dort an, wobei dann auch die Tribüne geöffnet ist und erstmals das Flutlicht erstrahlt. Foto: Vollrath