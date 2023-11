Plus Ahrweiler Ahrweiler BC steht vor einer heißen Herbstwoche – Drei pikante Spiele in Liga und Pokal „Eine brutal geile Woche steht uns bevor“, sprudelt die Vorfreude heraus aus Julian Feit, dem Trainer des Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC. Von Lutz Klattenberg

Am Freitagabend (20 Uhr) geht es für seine Elf zum Tabellenfünften SG 2000 Mülheim-Kärlich. Und am Dienstag (19.15 Uhr) kommt es dann für den ABC in Heimersheim zum Pokalschlager gegen Oberligist FC Karbach, bevor am darauffolgenden Wochenende an gleicher Stelle das nächste Liga-Topspiel steigt. Am Samstag, 11. November, (17.30 Uhr) ...