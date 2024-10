Das 5:1 gegen die SG Hochwald (in Blau) soll der letzte Auftritt des ABC (in Rot) in Heimersheim gewesen sein, wohin die Mannschaft in den vergangenen Jahren ausgewichen ist. Bei der Rückkehr ins Apollinarisstadion wird Spieler Nils Habscheid (rechts) aber fehlen, er sah beim 4:3 in Immendorf Gelb-Rot und ist gesperrt. Foto: Vollrath