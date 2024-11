Gegen Trier-Tarforst (in Blau) führte Ahrweiler (rechts Almir Porca, links Ümit Kuzu) nach starker Leistung mit 2:0, um dann am Ende noch 2:2 zu spielen. Zuletzt in Kirchberg lag die Mannschaft nach müder Vorstellung mit 0:1 zurück, drehte dann aber auf und gewann noch mit 3:2. Für die Spiele bis zur Winterpause wünscht sich Trainer Julian Feit nun mehr Konstanz. Foto: Vollrath