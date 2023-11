Plus Wirges „90 Minuten gewinnen wollen“: EGC-Trainer Baldus verlangt unbedingten Willen gegen schwächelnde Salmrohrer Die Lage ist angespannt, dessen ist sich Sven Baldus bewusst. „Es geht darum, nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt der Trainer der Spvgg EGC Wirges, dessen Team in der Fußball-Rheinlandliga mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz steht. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf Immendorf, bereits sechs sind es zu Niederroßbach und Andernach, sogar acht zu Trier-Tarforst und Hochwald. Bis zur Winterpause müssen Siege her, um nicht frühzeitig abgehängt zu werden. Von Marco Rosbach

Am besten schon am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FSV Salmrohr, der in der Frühphase der Runde als Spitzenteam gehandelt werden durfte, danach aber in eine Abwärtsspirale geriet und inzwischen als Tabellenelfter nur noch Mittelmaß ist. Davon dürfe man sich aber nicht blenden lassen, warnt Baldus. „Salmrohr ist eine ...