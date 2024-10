Plus Rhein-Lahn

Langjährige Fußball-Schiedsrichter erhalten Ehrenausweise

i SR-Ehrenausweise Foto: Paul Schnatz / Fußball-Kreis

Im Rahmen der Pflichtbelehrung in Weinähr wurden mit Volker Wollschläger, Gebhard Linscheid und Michael Sebastian drei langjährige Schiedsrichter mit herausragenden Verdiensten aus dem Fußballkreis Rhein-Lahn mit dem Ehrenausweis ausgezeichnet. Obmann Patrick Heim (links) hielt die Laudatio, in der er die Verdienste der Geehrten zusammenfasste. Volker Wollschläger (Zweiter von links) leitete in seiner 28 Jahre währenden Laufbahn Spiele bis zur Landesliga und war daneben auch viele Jahre im Schiedsrichter-Ausschuss aktiv.