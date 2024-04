Plus Höhr-Grenzhausen Zwei gute Aktionen reichen: Lautzert belohnt sich beim 2:0 in Höhr für effektiven Auftritt Von Marco Rosbach i Die SF Höhr-Grenzhausen (rechts Julian Blatt) konnten sich gegen die SG Lautzert um Till Niedergesäß nicht behaupten. Foto: Andreas Hergenhahn „Brutal schwer einzuordnen“ sei diese Partie, meinte Stephan Roll nach dem Schlusspfiff. Das Problem für ihn und seine SF Höhr-Grenzhausen: Am Ende waren es die Zahlen, die gegen die Gastgeber sprachen. Mit 0:2 (0:1) mussten sich die Sportfreunde in der Bezirksliga Ost der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod geschlagen geben und kassierten damit die vierte Niederlage im siebten Spiel nach der Winterpause – bei einem Sieg und zwei Unentschieden. Lesezeit: 2 Minuten

Rolls Lautzerter Kollege Nihad Mujakic hatte weniger Schwierigkeiten, nach den 90 Minuten am Höhrer Flürchen Bilanz zu ziehen. „Insgesamt war unser Sieg verdient“, meinte er und führte als Beleg an, dass sein Keeper Hrvoje Vincek „nur einen Ball halten“ musste. Zur Wahrheit gehört in diesem Zusammenhang aber auch, dass es ...