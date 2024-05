Verhinderte in dieser Szene der Pfosten einen Treffer von Lars Hendrik Jung (rechts), so war der Westerburger im Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach (links Torwart Jan Darda und in der Mitte der künftige Eisbachtaler Maximilian Janz) doch noch zweimal erfolgreich beim 4:0-Heimsieg, der den Westerwäldern Tabellenplatz zwei und damit den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga sicherte. Foto: Horst Wengenroth