Plus Weitefeld

Weitefeld riskiert zu viel und verliert alles – Ahrbachs Trainer wird beim 4:3-Erfolg zum Lebensretter

Von Jens Kötting & Andreas Hundhammer

i Reagierte schnell und wusste, was zu tun ist: Ahrbachs Trainer René Reckelkamm. Archiv Foto: Andreas Hergenhahn

Ein Siegtreffer in der Nachspielzeit, und das auch noch in Unterzahl, ist zweifellos etwas Besonderes. Das 4:3 (3:1), mit dem sich die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Sonntag in der Bezirksliga Ost bei der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth durchsetzte, hatte allerdings noch viel mehr zu erzählen als das. Darunter auch eine längere Spielunterbrechung, in der ein Ahrbacher zum Lebensretter wurde.