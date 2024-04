Plus Wallmenroth Wallmenroth und Weitefeld setzen ihre Trends fort – Zwei strittige Elfmeter bei 3:1-Sieg der Petri-Elf Von Jens Kötting & Andreas Hundhammer i Die SG Wallmenroth (am Ball Tim Lück, dahinter Luca Favaretto) dominierte das Derby gegen die SG Weitefeld (hier mit Tim Lennart Schneider) und setzt sich verdientermaßen durch. Foto: balu Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/ Mörlen/Norken ist in der Fußball-Bezirksliga Ost wieder im Tabellenkeller angelangt, aus dem sich die im Derby mit 3:1 (2:0) siegreiche SG Wallmenroth/Scheuerfeld hingegen Stück für Stück herausarbeitet. Lesezeit: 2 Minuten

Handelfmeter sind im Fußball ein leidiges Thema und können Schiedsrichter schon mal in Bedrängnis bringen. So wie Jan Ulmer am Sonntag gegen Viertel vor vier, als eine wütende Horde Weitefelder Spieler auf ihn zustürmte, um ihn davon zu überzeugen, dass sich Timo Schulz dem vorangegangenen Flankenball von Jonas Meyer mit ...