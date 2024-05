Plus Scheuerfeld

Wallmenroth kommt mit blauem Auge davon: Petri-Elf feiert nach Remis gegen Müschenbach den Klassenverbleib

Von Jens Kötting

i Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (hier Hussein Jouni am Ball) bleibt Bezirksligist und musste dank des 2:2 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenten blicken. Foto: balu

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld hat am letzten Spieltag auf dem Scheuerfelder Rasenplatz den Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost aus eigener Kraft geschafft. Gegen die SG Müschenbach/Hachenburg teilte man sich nach 90 umkämpften Minuten beim 2:2 (1:2) verdientermaßen die Punkte und holte den letzten benötigten Punkt, um auch in der Saison 2024/25 überregional zu spielen.