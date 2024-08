Vorfreude aufs neue Vereinsheim im Rhein-Wied-Stadion: HSV Neuwied kehrt in sein „Wohnzimmer“ zurück

Nach seinem ersten Heimspiel in der Bezirksliga überhaupt gegen die SG Ahrbach (ganz in Weiß, 2:2) darf der Aufsteiger HSV Neuwied, hier Sebastian Seemann (links), gegen die SG Alpenrod erstmals in dieser Saison im „eigenen Wohnzimmer“ im Rhein-Wied-Stadion spielen. Foto: Jörg Niebergall