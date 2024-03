Plus Mudersbach/Brachbach Vor Gastspiel bei konterstarkem Gegner: Gute Trainingswoche macht SG Mudersbach Mut Von Andreas Hundhammer Wann platzt der Knoten beim nach der Winterpause noch sieglosen westfälischen Fußball-Bezirksligisten SG Mudersbach/Brachbach? „Personell bleibt es schwierig“, sieht Trainer André Stoffel zwar nicht die besten Voraussetzungen vor dem Gastspiel am Samstag (17 Uhr) beim Tabellenvierten SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen. „Aber wenn wir die gute Form aus dem letzten Spiel und aus der Trainingswoche transportieren können, ist es an der Zeit für den ersten Dreier in diesem Jahr.“ Lesezeit: 1 Minute

Ein Gegentor in der Nachspielzeit brachte die Mudersbacher zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen den Dritten Hünsborn um den Lohn der Arbeit, weshalb die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis noch mal weiter gestiegen ist, was sich laut Stoffel auch in einer entsprechenden Intensität im Training unter der Woche bemerkbar gemacht habe. Was ...