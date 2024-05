Plus Linz

VfB knackt die 100-Tore-Marke – Linz siegt zum Schluss 8:3 gegen Kosova Montabaur

Von Ludwig Velten

Der VfB Linz bleibt in der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost ohne Punktverlust. Am letzten Spieltag feierte der neue Meister und Aufsteiger in die Rheinlandliga einen klaren 8:3 (4:1)-Heimerfolg über den FC Kosova Montabaur, der bereits vor der Partie als Absteiger festgestanden hatte.