Plus Burgschwalbach TuS Burgschwalbach schlägt SG Ahrbach knapp: Foulelfmeter in der Nachspielzeit entscheidet das Spiel Schon öfter hat die TuS Burgschwalbach in dieser Bezirksliga-Saison auf eigenem Platz Punkte in der Nachspielzeit verloren, am Sonntagnachmittag lief es mal umgekehrt beim 2:1 (1:0) gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Von Thorsten Stötzer

Den Siegtreffer erzielte Julian Ohlemacher per Strafstoß. Elfmeter nach Ende der regulären Spielzeit – das führt häufig zu Diskussionen und diesmal erst recht. „Ein Witz“, schäumte Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic, so was habe er in 30 Jahren im Fußball noch nicht erlebt. Nach Juranovics Auffassung befand sich in der fraglichen ...