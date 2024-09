Vor zwei Wochen trennte sich der TuS Asbach (ganz in Weiß) auf eigenem Platz von der TuS Burgschwalbach (rote Trikots) unentschieden 1:1. An diesem Sonntag ist das zweite Team aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der Bezirksliga Ost zu Gast, der Aufsteiger SG Rheinhöhen Dahlheim. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz