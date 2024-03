Plus Kreis Neuwied

Tabellenführer zu Gast in Hundsangen: Linz ist vorbereitet auf's Spitzenspiel – Derbyzeit in St. Katharinen

Von Ludwig Velten, Thorsten Stötzer

Nachdem am vergangenen Wochenende nur die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth in das Restprogramm der Fußball-Bezirksliga Ost gestartet ist, sind am Sonntag wieder alle fünf Kreisvertreter im Einsatz. Im Blickpunkt steht das Derby zwischen der SG St. Katharinen/Vettelschoß und den Ellingern. Doch auch das Spitzenspiel von Tabellenführer VfB Linz bei Verfolger SG Hundsangen wird sicherlich großes Zuschauerinteresse wecken.