Plus St. Katharinen

St. Katharinen steigt in die A-Klasse ab – Neitersen jubelt über Klassenverbleib

Von René Weiss

i Nach einer kniffligen Strafraumszene hält Neitersens Torwart Constantin Redel den Ball fest in den Händen – das 3:3-Unentschieden ließ die Westerwälder über den Klassenverbleib jubeln, während die SG St. Katharinen-Vettelschoß (in Blau) in die A-Klasse absteigt. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Nach 2700 Saisonminuten in der Fußball-Bezirksliga Ost hat ein Tor den Abstiegskampf entschieden. Ein einziges Tor! Am Ende einer emotionalen Achterbahnfahrt jubelten auf dem Kunstrasenplatz in St. Katharinen die Spieler der SG Neitersen/Altenkirchen, denen das 3:3 (1:2) gegen die SG St. Katharinen-Vettleschoß reichte, um die Saison gerade so über dem Strich abzuschließen und den Gegner aus dem Kreis Neuwied in die Kreisliga A zu schicken.