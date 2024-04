Plus Kreis Neuwied SG Lautzert-Oberdreis und TuS Asbach wollen auswärts punkten – Kreisderby VfB Linz gegen SG Ellingen erst am Mittwoch Von Ludwig Velten, Thorsten Stötzer In der Fußball-Bezirksliga Ost sind am Sonntag nur drei der fünf Teams aus dem Kreis Neuwied im Einsatz. Das Derby zwischen dem VfB Linz und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth wurde auf den kommenden Mittwoch, 10. April, 20 Uhr verlegt. Lesezeit: 2 Minuten

SG Müschenbach/Hachenburg - SG St. Katharinen-Vettelschoß (So., 15 Uhr, in Müschenbach/1:3). Die SG St. Katharinen-Vettelschoß steht unter Schock. Ein Spieler aus dem Bezirksligakader ist gestorben. Der Trainingsbetrieb ruht. Ob die Spieler in der Lage sind, ihre Meisterschaftsspiele am Sonntag in Müschenbach und Mittwoch in Asbach zu bestreiten, ist laut Spielertrainer ...