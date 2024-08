Plus Asbach

Routinier Komor spielt im Tor: Asbachs Trainer Floris erwartet „eine große Herausforderung“

Von Fabian Weber

In der Fußball-Bezirksliga Ost beginnt der dritte Spieltag bereits am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel des TuS Asbach bei den Sportfreunden in Höhr-Grenzhausen. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist der Vorjahresaufsteiger TuS Asbach perfekt in die Spielzeit 2024/2025 gestartet.