Remis im Aufsteigerduell: Betzdorfs Louis Neeb kontert „Geniestreich“ von Neuwieds Sascha Kaiser

Da ahnt Betzdorfs Schlussmann, was folgen wird: Mit einem „Geniestreich“, wie es Trainer Enis Caglayan beschrieb, überlupfte Neuwieds Sascha Kaiser SG 06-Torwart Tristan Althoff (in Weiß) bei seinem Rheinlandliga-Debüt. 1,95 Meter waren für den Keeper mit dem Spitznamen „Langer“ in diesem Fall nicht lang genug. Foto: Andreas Hüsch