Plus Attendorn

Mudersbach wird förmlich überrannt – Fünferpacker sorgt für 2:6-Klatsche

Von Andreas Hundhammer

i Sehnt mit seiner SG Mudersbach/ Brachbach den ersten Dreier in diesem Kalenderjahr herbei: Trainer André Stoffel. Foto: Carsten Loos

Es bleibt dabei: Die SG Mudersbach/Brachbach wartet in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Allerdings war die Mannschaft von André Stoffel am Samstagabend davon so weit entfernt wie in keiner der vier vorangegangenen Partien in diesem Kalenderjahr. Mit 2:6 (1:2) musste sich die Sportgemeinschaft beim SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen geschlagen geben.