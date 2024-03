Plus Mudersbach/Brachbach

Mit mehr Mut, aber der richtigen Balance: Mudersbach will in Wenden was mitnehmen

Von Andreas Hundhammer

Lesezeit: 1 Minute

Vorne drückt zurzeit der Fußballschuh bei der SG Mudersbach/Brachbach. In den beiden Spielen, die die Mannschaft von André Stoffel nach der Winterpause in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen bislang bestritt, gelang nur ein Treffer, der aus einem Fernschuss resultierte. Wo er und sein Team in den abschließenden Trainingseinheiten vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim VSV Wenden „definitiv noch ansetzen müssen“, ist laut Coach Stoffel demnach klar: das eigene Offensivspiel.