Markus Rausch bereitet vor, Tim Kuhn erledigt den Rest: Burgschwalbach macht's der SG Ahrbach leicht

Von Helmut Rosbach

i Tim Kuhn (rechts, hier im Zweikampf mit Robin Weilnau) schoss die SG Ahrbach zum Heimsieg gegen die TuS Burgschwalbach. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und der TuS Burgschwalbach trafen zwei Teams aus dem hinteren Mittelfeld in einem Spiel der Bezirksliga Ost aufeinander, das die Heimelf mit 2:1 (1:0) für sich entschied. Nach dem jüngsten Auswärtssieg in Höhr-Grenzhausen bestätigten die Ahrbacher so ihren Aufwärtstrend, während die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis nach vier Spielen die erste Niederlage kassierten.