Kluft zwischen Anspruch und Realität: Westerburg ist noch in der Findungsphase – Hundsangen in Favoritenrolle

Zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod für die kommende Saison einen neuen Trainer braucht. Nun ist auch geklärt, wer im Sommer auf Nihad Mujakic folgt.

Justin Keeler, aktuell wie hier zu sehen noch für den Liga-Rivalen SG Alpenrod im Einsatz, kehrt dorthin zurück, wo er bereits in der Jugend und später auch im Männerbereich gewirkt hat – dann allerdings nicht mehr als Spieler, sondern nur noch als Trainer, wie der SG-Vorsitzende Klaus-Jürgen Ehlgen verrät.

„Wir wollten von Vereinsseite her eher einen reinen Trainer haben“, sagt Ehlgen, wenngleich es je nach Personallage natürlich von Vorteil sei, dass der 31-Jährige zur Not auch selbst noch mal die Fußballschuhe schnüren könnte. Auf Keeler gekommen seien Ehlgen und seine Vorstandskollegen aufgrund dessen Vergangenheit.

„Er ist ein Eigengewächs aus der JSG und hat danach auch unter Thomas Schäfer beim SC Berod-Wahlrod gespielt“, erzählt der SG-Vorsitzende. Auch als Trainer ist Keeler noch kein unbeschriebenes Blatt, immerhin fungiert er in Alpenrod derzeit als spielender Co-Trainer und führte in der Vorsaison die SG Rennerod in einem schwierigen Jahr als Spielertrainer zum Verbleib in der Kreisliga A.