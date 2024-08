Plus Dachsenhausen

Kampf der SG Rheinhöhen ist gegen Wirges zu wenig: Tabellenführer landet vor 300 Zuschauern Arbeitssieg

Von Helmut Rosbach

i Viel Staub schlucken mussten Tobias Müller (rechts) und Co. Die SG Rheinhöhen warf zwar kämpferisch zwar alles in die Waagschale, der Ertrag blieb gegen die Spvgg EGC Wirges (links Steffen Klöckner) jedoch aus. Foto: Lara Christ

Volksfeststimmung an der Sportanlage in Dachsenhausen: 300 Zuschauer nutzten das schöne Wetter, um den aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Ost, die Spvgg EGC Wirges, im Spiel gegen die heimische SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath zu sehen, das die Gäste verdient mit 2:0 (1:0) für sich entschieden. Damit führt der Ex-Oberligist die Tabelle weiterhin gemeinsam mit der SG Hundsangen verlustpunktfrei an.