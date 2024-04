Plus Westerburg

Joker Schnabel macht alles klar: Künftiger Hadamarer besiegelt nach Einwechslung Westerburgs Sieg gegen Asbach

Von Patrick Weber

i Kam, sah und traf: Asbachs Manuel Buda (links) und Arne Funk (rechts) können nicht verhindern, dass Westerburgs Tobias Schnabel kurz nach seiner Einwechslung den 2:0-Siegtreffer markiert. Foto: Horst Wengenroth

Bei sonnigem Fußballwetter sah man nach dem 2:0 (1:0)-Sieg der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost gegen den TuS Asbach Zufriedenheit allenthalben. Auf der einen Seite war da SG-Trainer Oliver Meuer, der sich über den „dritten Sieg in Folge und ein Spiel zu Null“ freute, aber auch Gästetrainer Simone Floris erkannte „zwei Mannschaften auf Augenhöhe“. Der Unterschied lag vor allem in der Verwertung, der insgesamt wenigen Chancen, die beide Seiten zuließen.