Plus Hundsangen Hundsangen zittert sich zum Sieg: Nach 3:0 zur Pause kommt St. Katharinen dem Ausgleich ganz nah Beim 3:2 (3:0)- Heimsieg gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß kam die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost mit einem blauen Auge davon. Ziemlich perfekt lief dabei die erste Halbzeit für den späteren Sieger. Den direkten Freistoß von Marc Henkes ließ Gästekeeper Jonas Müller zum 1:0 durchrutschen (5.). Auch beim 2:0 von Robin Stahlhofen (15.) halfen die Gäste kräftig mit. Von Rolf Schulze

Die Hausherren waren sofort gut drin in der Partie, liefen den Gegner hoch an und kombinierten flüssig. Stahlhofens Abschluss rauschte knapp am zweiten Pfosten vorbei (23.). „Ohne Ball mehr bewegen“, erkannte St. Katharinens Trainer Labinot Prenku die Problematik in seinen Reihen. Hundsangen führte die Zweikämpfe intensiver, ließ den Ball gut ...