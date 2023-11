Nur sechs der acht Partien des 13. Spieltags in der Bezirksliga Ost gehen an diesem Wochenende über die Bühne. Die Heimspiele der am Feiertag noch im Rheinlandpokal aktiven SG Müschenbach und SG Neitersen wurden verlegt. So spielen die Müschenbacher erst am Mittwoch, 15. November, 20 Uhr, gegen den VfB Linz und Neitersen am Donnerstag, 23. November, 20 Uhr, gegen die SG Alpenrod.