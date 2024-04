Plus Westerwald Höhr-Coach Roll erwartet harten Kampf gegen Lautzert – Meuer will Westerburg „so heiß wie das Wetter“ Von Thorsten Stötzer i Mit neun Treffern ist Lukas Urwer (weißes Trikot) aktuell der erfolgreichste Torschütze der SF Höhr-Grenzhausen, die am Samstagnachmittag die SG Lautzert/Berod empfangen. Für die SG Müschenbach (von links Fabian Hüsch und Jonas Raack) steht am Sonntag das Heimspiel gegen die SG St. Katharinen auf dem Plan. Die Gäste müssen nach einem Trauerfall innerhalb der Mannschaft allerdings entscheiden, ob sie antreten können. Foto: Thomas Jäger Nach dem Auftakt zwischen dem FC Kosova und der SG Hundsangen am Freitagabend, findet der 23. Spieltag am Samstag in Höhr-Grenzhausen seine Fortsetzung. Ob am Sonntag alle fünf übrigen Spiele wie geplant angepfiffen werden können, ist offen. Lesezeit: 7 Minuten

Trauriger Hintergrund: Ein Spieler aus dem Bezirksligakader der SG St. Katharinen-Vettelschoß ist verstorben. Der Trainingsbetrieb ruht. Ob die Spieler in der Lage sind, ihre Spiele am Sonntag in Müschenbach und am Mittwoch in Asbach zu bestreiten, ist laut Spielertrainer Labinot Prenku und Teammanager Dirk Schommers offen. SF Höhr-Grenzhausen – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ...