Heimatsportverein fordert Topteam: Neuwied will den Tabellenführer nicht nur ärgern

Der Aufsteiger HSV Neuwied (ganz in Schwarz) besiegte am dritten Spieltag im Rhein-Wied-Stadion die SG Alpenrod-Lochum klar mit 4:1. Die Aufgabe gegen den Tabellenführer SG Hundsangen am Sonntag dürfte ungleich schwerer werden. Dennoch wittert der HSV-Trainer Stefan Fink eine Chance. Foto: Jörg Niebergall