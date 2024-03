Plus Müschenbach Glück in den entscheidenden Momenten: Müschenbach zieht Höhr-Grenzhausen den Stecker Von Felix Koch i Müschenbachs Sergio Steven Zules Muriel (rechts) sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 nach gut einer Stunde für die Vorentscheidung im gutklassigen Heimspiel gegen Höhr-Grenzhausen (links Philipp Kiehl). Foto: Thomas Jäger Mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg im Verfolgerduell gegen die SF Höhr-Grenzhausen, bleibt die SG Müschenbach/Hachenburg im neuen Jahr ungeschlagen und klettert auf Platz drei der Fußball-Bezirksliga Ost. „Wir kamen in den ersten 20 Minuten nicht gut ins Spiel und haben etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand gehen“, musste Müschenbachs Trainer Stefan Häßler im Nachhinein allerdings zugeben. Lesezeit: 2 Minuten

Nach zwölf Minuten die erste große Chance: Höhr-Grenzhausens Samet Sögünmez setzte sich im Strafraum durch und fand Pascal Schuster in der Mitte, dessen Abschluss von Fabian Heinen auf der Linie weggeköpft wurde. Kurz danach stand wieder Sögünmez im Mittelpunkt, scheiterte aber am herauseilenden Lukas Hammer (19.). Müschenbachs Torhüter musste auch in ...