Plus Mudersbach/Brachbach Gegen „geile Kicker“ wehren: SG Mudersbach erwartet mit Hünsborn den Tabellendritten Von Andreas Hundhammer Nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause ist nicht das, was sich der westfälische Fußball-Bezirksligist SG Mudersbach/ Brachbach vorgestellt hat. Die Abstiegsränge sind dadurch gefährlich nahe gerückt, sodass Trainer André Stoffel nicht umhinkommt, auch das nächste Duell als „wichtig“ einzustufen, auch wenn die Tabellenkonstellation die Rollen im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) auf dem Brachbacher „Häslich“ gegen Rot-Weiß Hünsborn klar verteilt. Lesezeit: 1 Minute

„Nach dem Spitzenduo ist Hünsborn das nächste Topteam“, schließt Stoffel beim Blick auf die Rangliste. In der Hinrunde steuerten die Mudersbacher zur Halbzeit auf eine Überraschung zu, als sie nach mit einer 3:0-Führung in die Pause gingen. Am Ende setzte sich Hünsborn aber noch mit 5:3 durch, „was auch mit ...