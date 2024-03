Plus Lautzert/Berod

Für Nihad Mujakic ist nach der Saison bei der SG Lautzert Schluss – Nachfolger steht wohl so gut wie fest

Von Andreas Hundhammer

i Nihad Mujakic Foto: Roman Kosmann

In der Fußball-Bezirksliga Ost kündigt sich der nächste Trainerwechsel an. Nachdem bereits Stephan Roll und Anton Grasmik ihre Ämter bei den SF Höhr-Grenzhausen am Ende der Saison zur Verfügung stellen, kamen die SG Lautzert-Oberdreis/ Berod-Wahlrod und Nihad Mujakic zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit nach der laufenden Runde zu beenden – einvernehmlich, wie die Beteiligten betonen.