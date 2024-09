Plus Mudersbach

Erster Heimsieg? Nach zwei sieglosen Partien in Brachbach empfängt die SG die VSV Wenden in Mudersbach

i Timo Schlabach, Trainer der SG Mudersbach. Foto: Manfred Böhmer/balu

So richtig angekommen zu sein scheinen die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach in der noch jungen Saison in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) noch nicht. Zwischen zwei schwachen Heimspielen lag ein Auswärtssieg. Zuletzt setzte es in der Fremde im vierten Spiel die dritte Niederlage. Nach zwei Partien in Brachbach trägt die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach in diesem Monat die Heimspiele in Mudersbach aus. Ein guter Zeitpunkt, um am Sonntag, 15 Uhr, den ersten Heimsieg einzufahren.