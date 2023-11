In der Vorsaison kämpfte die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen bis zuletzt gegen den Abstieg. In dieser Spielzeit hingegen zählen die Kombinierten offenbar zu den besseren Teams der Liga, sofern man der Tabelle drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde glauben darf. Wie viel Wahrheitsgehalt in der Rangliste steckt, kann der aktuelle Vierte nun in den zwei aufeinanderfolgenden Duellen mit den beiden Spitzenteams zeigen. Den Anfang macht das Heimspiel gegen den TSV Weißtal, der sich am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Mudersbacher Hybridrasen vorstellt.