Plus Horressen Effektiver TuS Montabaur feiert Derbysieg: Nach früher Führung macht Ahrbach zu wenig aus seinen Chancen Von Helmut Rosbach i Torschützen (fast) unter sich: Jannik Sturm (weißes Trikot), der für die frühe Ahrbacher Führung sorgte, wird in dieser Szene attackiert von Montabaurs Silas Endlein, dem kurz darauf der 1:1-Ausgleich gelang. Foto: Marco Rosbach In der Bezirksliga Ost hatte der TuS Montabaur die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zu Gast und gewann das mit Spannung erwartete Derby mit 3:1 (2:1). Somit festigten die Gastgeber ihren fünften Tabellenplatz, während die Ahrbacher auf Rang elf abrutschten. Lesezeit: 2 Minuten

Auf dem Kunstrasen an der Waldschule, wohin die Partie aufgrund der Sperrung in Eschelbach verlegt worden war, zeigten beide Teams keinerlei Anlaufschwierigkeiten und gingen von Beginn an beherzt zur Sache. Schon nach fünf Minuten hatte Montabaur die erste große Chance. Pascal Lind flankte von der Außenposition in die Mitte, wo ...