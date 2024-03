Plus St. Katharinen

Derby wird zu einer klaren Sache für Linz: VfB siegt 5:1 gegen St. Katharinen

Von Ludwig Velten

i In einem recht einseitigen Derby waren die Spieler des VfB Linz (weiße Trikots) zumeist Herr der Lage. Am Ende gewann der Favorit gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß mit 5:1 und rückt dem Aufstieg mit diesem Dreier wieder ein Stück näher. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Im Derby der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen der SG St. Katharinen-Vettelschoß und dem VfB Linz konnte sich am Ende der Favorit klar durchsetzen. Mit 5:1 (1:0) siegte der Spitzenreiter aus Linz völlig verdient bei der abstiegsgefährdeten Spielgemeinschaft auf dem Kunstrasen in St. Katharinen vor über 330 Zuschauern. Die sahen eine sehr einseitige Begegnung, in der die SG nicht viel zu bestellen hatte.