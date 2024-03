Déjà-Vu-Erlebnis in der Nachspielzeit: SG Mudersbach kassiert bittere Niederlage gegen den Dritten

Nicht nur giftig in den Zweikämpfen, so wie hier Malte Döbbelin (in Blau) gegen Hünsborns Abbas Attia, sondern generell auf der Höhe präsentierte sich die SG Mudersbach im Heimspiel gegen den Tabellendritten. Doch am Ende gab's für die SG erneut keine Punkte. Foto: Regina Brühl