Plus Horressen

Bittere Heimniederlage gegen Neitersen: Kosova gibt 3:0 aus der Hand und verschießt Elfer in der Nachspielzeit

Von Helmut Rosbach

i Ilir Malici (rechts, hier mit Neitersens Meris Ramic) erhöhte für den FC Kosova per Foulelfmeter auf 3:0, vergab in der Nachspielzeit aber vom Punkt die Chance zum späten Ausgleich. Foto: Andreas Hergenhahn

Wieder mal konnte der FC Kosova Montabaur einen klaren Vorsprung nicht zu seinen Gunsten nutzen, sondern musste sich in einer turbulenten Partie der der Bezirksliga Ost der SG Neitersen/Altenkirchen mit 3:4 (3:2) geschlagen geben. Ein Sieg in diesem Abstiegsduell wäre für die Gastgeber von großer Bedeutung gewesen, doch so stehen sie weiter auf dem letzten Tabellenplatz.