Die SF Höhr-Grenzhausen bleiben in der Fußball-Bezirksliga Ost weiter auf der Erfolgsspur. Durch den 2:1 (1:0)-Heimsieg am 13. Spieltag gegen den TuS Asbach setzt sich das Team des Trainerduos Stephan Roll und Anton Grasmik weit oben in der Tabelle fest.