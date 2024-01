Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch unsere Halbzeit-Bilanz in der Fußball-Bezirksliga Ost. 127 Partien sind bereits absolviert und damit etwas mehr als die Hälfte in dieser Saison, in der bis dato 469 Tore gefallen sind, was einem Schnitt von 3,7 Treffern pro Begegnung entspricht. 588 Gelbe Karten (4,6/Spiel) und mit 45 Platzverweisen (darunter 15 Mal glatt Rot) in etwa jeder dritten Partie einen Akteur, der vom Feld fliegt – was derlei Statistiken angeht, tanzt die Liga bisher nicht aus der Reihe. Dennoch gab es einiges, was die Trainer erstaunt oder nachhaltig beeindruckt hat. Und das nicht immer im positiven Sinn.