Plus Kreis Neuwied

Bezirksliga Ost im Kreis Neuwied: Linzer Titeltraum und vier Klubs im Abstiegskampf

Von Ludwig Velten, Thorsten Stötzer

i Der VfB Linz (ganz in Weiß) hat gute Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Rheinlandliga. Die SG Lautzert (rote Spielkleidung) braucht noch Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Von den fünf Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Ost spielt nur Spitzenreiter VfB Linz in dieser Saison um den Meistertitel und den Aufstieg in die Rheinlandliga. Für die anderen vier Teams SG Ellingen, SG St. Katharinen, TuS Asbach und SG Lautzert, geht es bis zum Saisonende wahrscheinlich nur noch ums nackte Überleben in der siebthöchsten Spielklasse.