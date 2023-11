Der Tabellenzweite VfB Linz kann am Wochenende ein freies Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost genießen. Für die SG Ellingen steht das Kellerduell beim FC Kosova Montabaur auf dem Spielplan, während die SG Lautzert mit einem Heimsieg gegen die SG Weitefeld ihren Spitzenplatz in der Tabelle festigen will. Der Aufsteiger TuS Asbach will auch in Höhr-Grenzhausen seine derzeit gute Form bestätigen und punkten.