Plus Westerburg

Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga: Bis jetzt steht nur der SV Tawern als Gegner der SG Westerburg fest

i Auf wen müssen sich Westerburgs Trainer Oliver Meuer (links) und sein Co-Trainer Steffen Dörner (rechts) einstellen? Bis jetzt steht erst ein Gegner für die Aufstiegsrunde fest. Foto: Andreas Hergenhahn

Erst zwei der drei Bezirksliga-Vizemeister, die in dieser Saison erstmals in einer Aufstiegsrunde um einen Platz in der Fußball-Rheinlandliga kämpfen dürfen, sind nach dem letzten Spieltag gefunden.