Plus Lautzert Aufsteiger TuS Asbach sichert sich den Klassenverbleib: Niederlage in Lautzert spielt keine Rolle mehr Von Christoph Hansen i Der Aufsteiger TuS Asbach (weiße Spielkleidung) hat den Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost vorzeitig geschafft. Daran ändert auch die 2:4-Niederlage bei der SG Lautzert-Oberdreis am vorletzten Spieltag nichts. Foto: Jörg Niebergall Der TuS Asbach hat vorzeitig den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost geschafft. Der Aufsteiger verlor sein Auswärtsspiel bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod am vorletzten Spieltag der Saison 2023/2024 zwar mit 2:4 (1:1). Lesezeit: 3 Minuten

Doch aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen und des Spielplans am letzten Spieltag, kann Asbach bereits für die Saison 2024/2025 weiterhin in der Bezirksliga Ost planen. Weil sich die SG St. Katharinen-Vettelschoß und die SG Neitersen/Altenkirchen am letzten Spieltag gegenseitig Punkte nehmen, kann der TuS in der Tabelle schlechtestenfalls ...