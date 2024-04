Plus Mudersbach/Brachbach Auf Mudersbach wartet nächstes Kellerduell – Chancen besser nutzen und kompakter verteidigen Von Andreas Hundhammer Nach der Osterpause ist vor den Englischen Woche – das gilt zumindest für die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Zwei Wochen nach dem 3:3 gegen Hilchenbach geht es für das Team von André Stoffel nun innerhalb von sieben Tagen um insgesamt neun Punkte, von denen es im Kampf gegen den Abstieg alle gebrauchen kann. Den Anfang macht das Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim TuS Plettenberg. Lesezeit: 1 Minute

„Wir müssen anknüpfen an das, was wir gegen Hilchenbach offensiv geleistet haben, als wir uns zahlreiche Torchancen herausgespielten“, schaut SG-Coach Stoffel zurück auf das Remis, das sich eher wie eine Niederlage anfühlte. „Wir müssen einfach an der Konsequenz arbeiten und vor dem gegnerischen Tor klarer werden“, ärgert sich Stoffel über ...