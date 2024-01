Arbeiten in angenehmer Atmosphäre: Walter Reitz bleibt der TuS Burgschwalbach treu

Die Fußballer der TuS Burgschwalbach haben sich in den vergangenen Jahren zur Top-Mannschaft der Region entwickelt. Maßgeblichen Anteil an dieser beispielhaft positiven Entwicklung der Rot-Schwarzen vom Märchenwald hat der in der Region bestens bekannte A-Lizenz-Inhaber Walter Reitz, der seine erfolgreiche Arbeit am Stellweg nach Auskunft des Vereins auch über das Saisonende hinaus fortsetzen und damit in sein bereits sechstes Jahr bei der TuS gehen wird.